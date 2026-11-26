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Nov 26, 2026
If you give a radio host a crossbow
In this morning’s episode: bargain-hunting and wild game-hunting.
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Kimberly Adams/Marketplace
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The Team
Kimberly Adams
Host
Meredith Garretson Morbey
Supervising Senior Producer
Alex Schroeder
Senior Producer
Ariana Rosas
Producer
Tamar Faggen
Assistant Producer
Emma Condon
Assistant Producer
Dylan Miettinen
Digital Producer
Brian Allison
Audio Engineer
David Schreck
Audio Engineer
Sam Keenan
Audio Engineer